Her 4 yetişkinden 1'i inme riski taşıyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, ‘İskemik İnme Yönetimi’ toplantısı ile yeni ‘Kapsamlı İnme Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezin, İstanbul ve Türkiye genelinde hızlı ve etkin müdahale imkânı sunması hedeflenirken toplantıda uzmanlar, Türkiye’nin inme tedavisinde Avrupa’nın öncüleri arasında yer aldığını vurguladı.

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen program, nöroloji uzmanları Prof. Dr. Erdem Gürkaş ve Prof. Dr. Talip Asil moderatörlüğünde yapıldı. Açılışa, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert ile nöroloji uzmanları Prof. Dr. Demet Funda Baş, Prof. Dr. Ayça Özkul ve Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir katıldı. Toplantıda; akut iskemik inme yönetimi, anevrizma tedavisi ve damar hastalıkları gibi kritik başlıklar ele alındı.

"Amacımız, inmenin acil bir durum olduğunu vurgulamak"

Kapsamlı İnme Merkezinin faaliyete girdiğini söyleyen Prof. Dr. Demet Funda Baş, "Bu merkezlerin en önemli özelliği, inme hastalarına ne kadar erken müdahale edilirse o kadar az sakatlık ve ölümle karşılaşılmasıdır. Amacımız, inmenin acil bir durum olduğunu vurgulamak ve hızlı müdahaleyle hastaların yeniden sağlıklarına kavuşabileceğini göstermektir" şeklinde konuştu.

"Multidisipliner yapıyla çalışıyoruz"

Baş, "Kapsamlı inme merkezleri, Sağlık Bakanlığı ruhsatı ile faaliyet göstermektedir. Ruhsat için en önemli kriterlerden biri, özelleşmiş girişimsel hekimler ile inme nörologlarının bulunmasıdır. Ayrıca kardiyoloji, beyin cerrahisi, radyoloji, yutma terapisi, fizik tedavi, acil servis, yoğun bakım ve inme ünitesi de bu merkezlerde yer almalıdır. Merkezimizde, beyin damar tıkanıklığı ile gelen hastalarda damarı açmaya yönelik kanıta dayalı tedaviler uygulanmaktadır. Öncelikle koldan pıhtı çözücü ilaçlar veriliyor, ardından anjiyo yöntemiyle beyin damarındaki pıhtı çıkarılmaya çalışılıyor. Bu tedaviler, hastaların eski sağlıklarına kavuşma şansını artırıyor" açıklaması yaptı.

"Türkiye Avrupa’nın öncülerinden"

"Türkiye, bu alanda Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında yer almakta ve Sağlık Bakanlığı süreci etkin biçimde yönetmektedir" diyen Prof. Dr. Demet Funda Baş, "112 Acil Servis, inme kodu veya kırmızı kod uygulamasıyla hastaları en yakın merkeze yönlendirerek tedaviye hızlıca ulaşmalarını sağlamaktadır. Yüzde kayma, kolda güçsüzlük, konuşma bozukluğu, konuşamama veya konuşulanları anlamama gibi belirtilerden biri ani şekilde ortaya çıktığında vakit kaybetmeden 112 aranmalıdır. ‘Bu geçer’ diyerek beklemek ya da başa su dökmek gibi yanlış uygulamalardan kaçınılmalıdır" diye şeklinde konuştu.

"Her 4 yetişkinden birinde inme görülüyor"

Prof. Dr. Demet Funda Baş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"İnme, her 4 yetişkinden birinde görülen ve ölümlerin ilk üç nedeni arasında yer alan ciddi bir hastalıktır. Ne kadar hızlı hareket edersek, o kadar etkin tedavi sağlayabiliriz. Hızlı müdahale hayat kurtarır."

"Klinik araştırmaların yürütülmesi, yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için fırsat"

İnme merkezinin öncelikle hastaların tedavisi için kurulduğunu belirten Prof. Dr. Talip Asil, "Ancak böyle bir merkezin varlığı, klinik araştırmaların yürütülmesi ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için de bir fırsattır. Bu kapsamda, diğer merkezlerle koordineli çalışarak tedavi yöntemlerini ilerletmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle en iyi tedavi"

Türkiye’de inme yönetiminin 112 Acil Servis sistemi üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Talip Asil, "112, inme merkezlerini genellikle tanıyor ve inme koduyla gelen hastaları erken dönemde bu merkezlere yönlendiriyor. İstanbul’da bu amaçla hizmet veren birkaç merkez bulunuyor ve artık bizim merkezimiz de bunlardan biri olacak. Tedavide anjiyo ile damar açma işlemi, son teknoloji cihazlar kullanılarak en hızlı şekilde gerçekleştirilmelidir. Merkezimizde, gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle hastaları en iyi şekilde tedavi etmeye özen göstereceğiz" dedi.

"Erken müdahale hayat kurtarır"

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, "İnme merkezimizi hizmete açtık. Toplum sağlığını ilgilendiren konularda öncü olmaya devam edeceğiz. İnme merkezimizi açmamızın temel sebebi, Türkiye’de bu merkezlere duyulan büyük ihtiyaçtır. Çünkü inmenin akut ve hızlı tedavisi, erken müdahale ile gerçekten hayat kurtarır. İnsanları yatağa bağımlı olmaktan korur, konuşma ve yürüme yetilerinin hızla geri kazanılmasını sağlar. Bu nedenle inme merkezimizi çok önemsiyor ve bu hizmeti sürdürmek istiyoruz. Ayrıca, inme konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli sempozyumlar düzenleyeceğiz ve sendikalarla görüşmelerimize devam edeceğiz. Toplumsal düzeyde de bu alanda öncü olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.