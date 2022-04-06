Her 6 ölümden 1'i kanser kaynaklı

Dünya genelinde kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci en sık ölüm nedeni olan kanser, önemli bir toplum sağlığı sorunu haline geldi. Nüfusun artışına ve nüfustaki yaşlanmaya bağlı olarak gelecek yirmi yılda kanser vakalarında yüzde 70 oranında artış bekleniyor.

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  • 06.04.2022 11:26
  • Güncelleme: 06.04.2022 11:42
Her 6 ölümden 1'i kanser kaynaklı
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Dünya genelinde kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci en sık ölüm nedeni olan kanser, önemli bir toplum sağlığı sorunu haline geldi. Nüfusun artışına ve nüfustaki yaşlanmaya bağlı olarak gelecek yirmi yılda kanser vakalarında yüzde 70 oranında artış bekleniyor.

Kanserle Savaş Haftası çerçevesinde açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, her 6 ölümden birinin kanserden kaynaklandığını vurguladı. Sosyoekonomik durumu düşük bireylerde, kanserin temel risklerinin daha fazla görülmesi ve bu kişilerin sağlık hizmetlerine daha az ulaşan grup olması noktasında koruyucu önlemler hayati değer taşıyor. Kanser türlerinde ve görülme sıklıklarında, cinsiyete ve yaşa göre farklılıkların oluştuğuna değinen Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin şunları söyledi:

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"Kanser türlerinde de yaşa bağlı görülme sıklıkları değişmektedir. Çocukluk çağında en sık görülen kanser türü lösemi olurken, gençlerde ise (15-24 yaş grubu) erkeklerde testis kanseri, kadınlarda Tiroit kanseri ilk sırada yer alıyor. Erkeklerde tütün ürünü kullanımına bağlı olarak akciğer kanseri daha sık görülüyorken, her 4 kadından birisine meme kanseri teşhisi konuluyor.

Birçok kanserin iyileşme ihtimali, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmesine bağlı olarak gelişiyor. Önceden teşhis edilmiş kanser vakalarında yüzde 30-50 oranında önlenebiliyor. Kanser açısından koruyucu önlemlere baktığımızda;

- Kanser taramalarını yaptırmak,

- Obezitenin önlenmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, tütün ve alkol alışkanlıklarından uzak durulması,

- Güneş ışınlarına fazla maruz kalmamak,

- Çalışma ortamlarında kansere neden olabilecek maddelere karşı kaynağında koruyucu önlemler almak,

- Hepatit B ve HPV aşılarını yaptırmak oldukça önemli.”

Emzirmek, over ve meme kanser riskini azaltıyor

Kadınlar için emzirmek; emzirmenin anne ve bebek sağlığı üzerindeki birçok yararlı etkisinin yanında annelerde over (yumurtalık) ve meme kanser riskini de azalttığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, kanserin beraberinde getirdiği fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra psikolojik, sosyal, maddi ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalık olduğunu ve koruyucu önlemlerin zamanında alınarak bireylerin hastalanmadan yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İHA

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