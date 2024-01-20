Her 8 kadından biri meme kanseri riski taşıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Haraççıoğlu Medresesi’nde, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine meme kanseri hakkında bilgiler veren Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, "Her 8 kadından birisinin meme kanserine yakalanma riski taşımaktadır. Ayrıca her 2 dakikada 1 meme kanseri teşhisi konulduğunu unutmamak gerekiyor. Meme kanseri risk faktörleri arasında, aile öyküsü, genetik, geç yaşta doğum yapmak, erken yaşta adet görmek, geç yaşta menopoza girmek, uzun süre doğum kontrol ilaçları kullanmak, menopoz sonrası hormon tedavisi görmek, alkol ve sigara tüketmek sıralanabilir” dedi.

Hastaların kendi muayenelerini yapmalarının erken teşhis yüzde 70 oranında etkili olduğunu dile getiren Yetgin, “Ele gelen kitle, meme başında çekilme, çukurlaşma, akıntı, kızarıklık ve döküntü ile cilt değişiklikleri meme kanserinin belirtileri arasında sıralanabilir. Meme kanseri teşhislerinde doktor muayeneleri de önemlidir. meme kanserinde teşhis yöntemlerinin mammografi, meme ultrasonu ve biyopsidir. olduğunu söyledi. 35 yaşın altında yılda bir kere ultrason, 40 yaşın üstünde yılda bir kere mammografi ve ultrason, 35-40 yaş arasında ise bir kez mammografi çektirmekte fayda vardır. Mamografi, memenin düşük dozajı özel bir X ışını yardımıyla detaylı bir şekilde görüntülenmesidir. Meme kanseri yavaş gelişir. 1 santimetrelik bir çapa ulaşana kadar geçen süre 5-8 yıldır. Meme kanserini ele gelmeden 2 yıl önce belirler. Meme kanserinin tedavi yöntemleri de cerrahi operasyonun ardından kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapidir” dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin meme kanserinden korunmak için yapılması gerekenleri sıralarken de, “Aile öyküsünün öğrenilmesi, aşırı kilo almayın, eksojen hormon alınmaması, düzenli egzersiz, erken doğum ve uzun süreli emzirme, stresten uzak durulması, alkol ve sigaradan uzak durulması önemlidir” diye konuştu.

Katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından programın sonunda Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetimi tarafından Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin’e teşekkür belgesi takdim edildi.