Her araç geçtiğinde beşik gibi sallanıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesi ile Harmanlı Mahallesini birbirine bağlayan köprü, her araç geçtiğinde beşik gibi sallanıyor.

Her araç geçtiğinde beşik gibi sallanıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’nın Karacabey ilçesi ile Harmanlı Mahallesini birbirine bağlayan köprü, her araç geçtiğinde beşik gibi sallanıyor.

Her araç geçtiğinde insanların yüreğini ağzına getiren köprü, yıkılmamak için ayakta zor duruyor. Karacabey ile Harmanlı Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayan köprüyü kullanmak zorunda kalan sürücüler, ecel terleri döküyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yıllar önce yapılmış köprünün ömrünü tamamladığı düşünülürken, vatandaşlar olumsuz bir durum yaşanmadan köprünün elden geçirilmesini talep etti. Köprünün bağlantılarını sağlayan duvarlar dökülürken, sadece otomobil veya hafif araç değil ağır tonajlı araçların da geçmesi dikkat çekti.