Her ay sonu 'Dolu dolu' indirimler sürüyor

Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, Bursalıların büyük ilgi gösterdiği “Dolu Dolu İndirimler” kampanyasına, kaçırılmayacak fiyatlarla 28-29-30 Ağustos tarihlerinde de devam ediyor.

Özhan Market, kaliteli ürünler ve uygun fiyatlarla hizmet sunmayı sürdürüyor.

Özhan Market’in, geçen ay başlattığı temel ihtiyaç maddelerinden oluşan “Dolu Dolu İndirimler” kampanyası bu ayda 28-29-30 Ağustos tarihlerinde vatandaşların yüzünü güldürecek.Kampanyayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, en yakın Özhan Market şubesine uğrayarak kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanya çerçevesinde süt ürünlerinden, bakliyata, deterjanlardan kişisel bakım ürünlerine, salçalık domatesten çeşitli manav ürünlerine kadar onlarca ürün çok uygun fiyatlarla sunulacak.

Kampanyayla ilgili bilgi veren Özhan Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İbrahim Özhan, temmuz ayında başlatılan “Dolu Dolu İndirimler” kampanyasına Bursalıların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Söz konusu kampanyaya her ay devam edeceklerini ifade eden Özhan, kampanya ile çok uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri müşterileriyle buluşturacaklarını söyledi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen tüm Bursalıları 28-29-30 Ağustos tarihlerinde Özhan mağazalarına beklediklerini vurgulayan Özhan, “Dolu Dolu İndirimler” kampanyasının, müşterilerin bütçelerine önemli katkı sağlayacak ve alışveriş deneyimlerini daha da keyifli hale getirecek bir fırsat olduğunu ifade etti.