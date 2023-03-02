Her barajda su seviyesi azalırken burası doluyor

Olağanüstü kuraklık riski olduğu belirlenen 15 ilden biri olan Kocaeli’de yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı yüzde 42’ye çıktı. Artan su seviyesi, bir nebze olsun vatandaşları umutlandırırken, suyun azaldığı dönemde barajda görünür hale gelen köprü de yeni doluluk oranıyla tekrar suyun altında kaldı.

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde karların erimeye başlaması, Yuvacık Barajı’nın doluluk oranını artırdı. Erimeye başlayan karlar sayesinde, doluluk oranı yüzde 42’ye ulaştı. Mevsim normallerinin üzerinde ilerleyen sıcaklıklar sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuraklık haritası çıkarmıştı. Yağışların beklenen seviyede düşmediği Kocaeli’nin de içinde bulunduğu 15 il için olağanüstü kuraklık riski olduğu belirlenmişti. Son 1 haftada erimeye başlayan karların barajdaki doluluğu artırması, olağanüstü kuraklık riskiyle burun buruna gelen vatandaşlara bir nebze olsun umut verdi. Barajın son durumu havadan da görüntülendi.

Öte yandan, su seviyesinin düşmesiyle barajın üzerinde bulunan eski köprü görünür hale gelmişti. Doluluk oranının yüzde 42’yi görmesiyle birlikte köprü yeniden suyun altında kaldı.

"Bir nebze de olsa su seviyesi yükseldi"

Görünen köprünün yeni doluluk oranıyla yeniden kapandığını söyleyen Yavuz Selim Ünal, "Doğma büyüme İzmit’liyim. Yağmurların yağmaması, kışın biraz daha sıcak geçmesiyle baraj kuraklık geçirdi. Suyun seviyesi aşağılara inmişti. Burada bir köprü vardı açığa çıkmıştı. Şimdi yeniden kapandı. Yeni yağmurların yağması ve karların erimesiyle bir nebze de olsa su seviyesi yükseldi. Allah sonumuzu hayır etsin” dedi.