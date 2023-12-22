Her-Dem Trio 'Cumhuriyetin Müziği' ile hayran bıraktı

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde sahne alan Her-Dem Trio, ‘Cumhuriyetin Müziği’ konseriyle izleyenlerden tam not aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyen Nilüfer Belediyesi, programlarına devam ediyor. Bugüne kadar çok sayıda etkinliğe imza atan Nilüfer Belediyesi, bu defa Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde (MEM), Her-Dem Trio’ya ev sahipliği yaptı. Kanunda Güniz Alkaç, udda Cüneyt Arslan, kemanda ise İlberk Kaya’nın yer aldığı grup, ‘Cumhuriyetin Müziği’ isimli konseri icra etti. İlgi ile takip edilen konserde grup, Türk Müziği’nde 20. Yüzyıl Cumhuriyet dönemi bestekârlarının saz ve sözlü eserlerinden seçkin bir repertuarı icra etti. Seyircilerin beğeniyle takip ettiği Her-Dem Trio, performansıyla alkışları topladı. Konserin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, grup üyelerine çiçek vererek bu özel konser için teşekkür etti.