Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, her gün 3 bin öğrenciye ücretsiz yemek dağıtıldığı aşevinde basın mensuplarını ağırladı. Küpçü, Cumhur İttifakı olarak büyükşehir ile 12 ilçeyi kazanacaklarını söyledi.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Alperen Ocaklarının Umuttepe Yerleşkesinde bulunan ve her gün 3 bin öğrenciye ücretsiz yemeğin dağıtıldığı aşevinde basın mensuplarını ağırladı.

Regaip Kandili ve Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ederek konuşmasına başlayan Küpçü, “Mazlum coğrafyalarda zulüm gören vatandaşlarımız var. Filistinli kardeşlerimiz bir zamanlar aynı toprakları paylaşıyorduk. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir araya geldik. Burası Alperen Ocaklarının aşevi. Burada günlük 3 bin öğrenciye yemek ikramı yapılıyor. Sosyal faaliyetler yapabilecek alanlar da var. Derslerine çalışabilmesi için bilgisayar, internet oyun alanları var. Burayı yaparken 1 ayda kapatırlar diyenler olmuştu. Bir seneyi geçirdik. Ömrümüz devam ettikçe, hizmet sürecek Burası siyasi bir kurum değil. Burası vakıf. Buranın en önemli yanı buraya gelenlerin öğrenci olması. Öğrencilerimiz ile kaynaşmış durumdayız. İlk zamanda öğrenciler anlayamıyordu. Daha sonra gördüler ki kendilerine siyasi bir şey söylemedik, siyasi programa devam etmedik. Tek istediğimiz şey yarınlara sahip çıkmaları" dedi.

Konuşmasına devam eden Küpçü, "Öğrencilerimiz, gençlerimiz Avrupaya sevdalı olmaya başladı. Bu durum bizi üzüyor. Bu durumu kardeşlerimize anlatıyoruz. Biz bu işleri yurt dışında yaparsak yarınlarımıza kimse sahip çıkamaz. Kardeşlerimiz çok güzel projeler yapıyor teknofestler için. Kardeşlerimize olabildiğimiz kadar destek oluyoruz. İnşallah daha başarılı işlere imza atacaklar. Tam bağımsız Türkiye’yi bu nesil ile inşa edeceğiz” diye konuştu.

Yerel seçim konusunda ise Küpçü, “Cumhur İttifakı hassasiyetini gösterip büyükşehir ve ilçe belediyelerinde 13-0 yapmak hedefimiz var. Biz cumhur ittifakı olarak 12 ilçede aday çıkartıp alacağız” ifadelerini kullandı.