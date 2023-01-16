Her gün 4 binin üzerinde kişi bu hastalıktan ölüyor

Dünyada her gün 4 binin üzerinde insanın ölmesine neden olan tüberkülozla mücadelede tanı, tedavi ve takibin çok önemli olduğunu vurgulayan Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, özelikle birinci basamak sağlık hizmeti veren aile hekimlerinin şüpheli hastaların tespitinde büyük bir önem taşıdığını dile getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından 76. Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası çerçevesinde Birinci Basamak Hekimlerinin için eğitim programı düzenlendi. Programda konuşmacı olarak, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Tüberküloz Klinik Sorumlusu olarak görev yapan Prof. Dr. Şeref Özkara ve Sakarya Tüberküloz İl Koordinatörü Uzm. Dr. Neşe Aşıcı yer aldı.

Her gün dört binin üzerinde insan ölüyor

Tüberküloz eğitim programında ilk olarak Uzm. Dr. Neşe Aşıcı sunumda bulunarak Sakarya’da tüberküloz istatistikleri, hastaların sosyo-demografik verileri, risk faktörleri, tanı kriterleri, tedavi sonuçları ve doğrudan gözetimli tedavi alanından bilgiler paylaştı. Programda “Tüberkülozda Güncel Yaklaşımlar” konusunda bilgiler aktaran Prof. Dr. Şeref Özkara, tüberkülozun dünyada her gün dört binin üzerinde insanın ölmesine neden olan önemli bir hastalık olduğunu dile getirdi. Özkara, “Rusya-Ukrayna savaşında açıklanan rakamlara göre 15 bin civarında insan hayatını kaybetti. Tüberküloz dört günde bu kadar insanı öldürüyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü tüberkülozla Ülkemizde yıllardır inanılmaz bir mücadele var. Bu mücadele zayıfladığı an vakalar çok daha vahim boyutlara gider. Ülkemizde eskiden ‘ince hastalık’ verem olarak halk arasında korkuyla anılan bu hastalık günümüzde teşhis, tedavi ve takiple ölüm riski ortadan kalkmış bir hastalık durumunda” dedi.

“Hastanın takibi çok önemli”

Güney Afrika başta olmak üzere, Hindistan, Endonezya ve Çin’de yoğunluk gösteren tüberkülozla mücadelede hastaların tanısının konularak takip edilmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Özkara, tanı konmuş ve tedavisine başlanmış hastaların doktor kontrolünde özellikle ilaç kullanımı konusunda takip edildiğini dile getirdi. Tüberküloz tedavisinde en az altı ay gibi ilaç kullanımının düzgün bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Özkara, “Hastanın takibi çok önemli. Bunun için Doğrudan Gözetimli Tedavi yöntemini kullanıyoruz. Birçok hastada, ilaçların alınmadığı veya eksik yada belirtildiği şekilde kullanılmadığı tespit edilmiş. Hastaların iyileşmesini engelleyen bu durum için Doğrudan Gözetim Tedavisi çok önemli. Özellikle Verem Savaş Dispanserleri bu konuda gerçekten çok başarılı. Teknolojinin ilerlemesiyle hastaların takibi artık canlı bağlantıyla video görüşme sağlayan programlarla da yapılabiliyor. İlaçlarını düzenli kullanan, hekimlerimizin tedaviye yönelik söylediklerini yerine getiren hastalarımız iyileşerek normal hayatlarına geri dönüyor” diye konuştu.

“Sizlere çok büyük görev düşüyor”

Toplantının sonunda hekimlerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Şeref Özkara’ya programa katılımından dolayı İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Programın kapanış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Öğütlü, tüberküloz tedavisinde Doğrudan Gözetimli Tedavi yönteminin uygulandığı ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu dile getirerek, bu durumun önemine dikkat çekti. Öğütlü, “Özellikle Verem Savaş Dispanserindeki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Adapazarı Hızırtepe’den başlayıp başarılı çalışmalar ortaya koydular ve arkadaşlarımızın desteğiyle hala bu çalışmalar devam ediyor. Bu mücadeleye en son katkı veren İl Koordinatörü Uzm. Dr. Neşe Aşıcı’ya da ayrıca teşekkür ediyoruz. Birinci basamakta hizmet veren hekimlerimiz tüberküloz tanısı noktasında şüphelenip hastaları göndermezse, bizler bu hastaları kaçırırız. Bu yüzden sizlere çok büyük bir görev düşüyor. Her zaman olduğu gibi ilimizde aile hekimlerimizin bu konuda da başarılı olacağına ve bizlere destek vereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Programa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Prof. Dr. Yusuf Aydemir, ilçe sağlık müdürleri ile birinci basamak sağlık hizmeti veren aile hekimleri katıldı.