'Her Öğretmen Bir Çınardır' Çalışmasıyla Anlamlı 24 Kasım Ziyareti

Odak Koleji Müdürü Eyüp Can Balaban ile okulun ilkokul ve ortaokul meclis başkanı öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat’ı makamında ziyaret etti.

“Her öğretmen çınar ağacı gibidir” temasıyla hazırlanan özel resim çalışmasını makamda takdim eden öğrencimiz, öğretmenlerin toplumdaki yerini ve değerini anlatan bu anlamlı hediye ile ziyarete duygusal bir derinlik kattı.

Ziyarette, Odak Koleji’nin eğitim vizyonu, öğretmen emeğinin önemi ve öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirildi. İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, bu özel çalışma ve nazik ziyaret için teşekkür ederek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.