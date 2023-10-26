Her özel bireye destek olmaya devam ediyor

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, özel bireylerle buluştu.

İl Müdürü Türkoğlu, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği’nde özel bireyler ile bir araya gelerek, özel bireylerle sohbet etti ve taleplerini dinledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak özel bireylerle alakadar olmaya devam edeceğini belirten İl Müdürü Türkoğlu, "Bizler burada, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.