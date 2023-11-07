Her şey gençler için

Gürsu Belediyesi, Dışişleri Bakanlığı’na uluslararası projelerden daha fazla ve uzun süre faydalanmayı içeren ’Erasmus+ Gençlik Akreditasyon’ başvurusunu yaptı. Başvurunun olumlu sonuçlanması beklenirken, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Polonya’ya gitti. Starogard Gdaski şehrinden teknik ziyaret gerçekleştiren Başkan Işık, yeni işbirlikleri üzerine de bir dizi ziyaret ve teknik inceleme gerçekleştirdi.

Gürsu Belediyesi, düzenlediği online ve fiziksel etkinliklerle yaklaşık 7 bin gence ulaştı. 118 gönüllü genç, yurtdışındaki eğitim ve proje fırsatlarından ücretsiz şekilde faydalandı. 427 yabancı gönüllü Gürsu’da çeşitli gönüllü projelerde yer aldı. 8 uluslararası ESC gönüllüsü Gürsu Belediyesi’nde gönüllü olarak yerel çalışmalarda görev aldılar. Bölgesel ve Uluslararası düzeyde 76 etkinlik düzenleyen Eurodesk Gürsu, 8 farklı konuda verdiği akademi eğitimlerinde 482 gence dokundu, 32 uluslarası kurum ve kuruluş ile Erasmus ve Gençlik Proje Ortaklığı kurdu. Rakamların her geçen gün arttığı gençlik faaliyetleri için hedef büyüten Gürsu Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na yeni bir akredite başvurusu yaptı.

Daha çok projeye daha hızlı genç katılımı ve projelerden daha geniş ölçüde yararlanılmasını içeren bu akreditenin büyük oranda olumlu sonuçlanmasını bekleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, başvuru ile eş zamanlı olarak Polonya’da proje kapsamında teknik ziyaret gerçekleştirmek üzere gitti. Starogard Gdaski şehrinde teknik ziyarete katılan Başkan Işık, Avrupa’daki gençlik projeleri hakkında fikirler alıp yerinde inceleme fırsatı buldu. Yenilikçi işbirliklerini ve yereldeki uygulama alanlarını irdeleyen özel eğitim ve sunumlara katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, tamamen ücretsiz şekilde ilerleyen Gürsu’daki gençlik projeleri için farklı hibe makamları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Gürsu’yu ve belediyenin gençlik çalışmalarını kendisini misafir eden Polonyalı yetkililere anlatan Belediye Başkanı Mustafa Işık, yoğun ilgi ve destek gördü.