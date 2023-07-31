Hergün hasta, engelli ya da yemek yapamayacak durumda vatandaşlara ücretiz yemek servisi

Gölpazarı Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşevi, her gün vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

Hayırseverlerin destekleriyle aşevinde hazırlanan yemekler, görevli personel tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, aşevinin 4 yıldır hizmet verdiğini belirterek, Gölpazarılı ihtiyaç sahiplerine yemek verdiklerini söyledi. Suer, "Aşevinden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Vatandaşımız sahip çıktı. ’Veren el alan elden üstündür’, insanlarla paylaşmayı, bölüşmeyi ve birbirimize yardımcı olmayı, destek olmayı da öğrenmiş olduk. Bu duyguları da geliştirmiş olduk. Yardımda bulunanlardan Allah razı olsun. İlçemizde böyle güzel bir seferberlik başlatmış olduk ve bunun manevi hazzı da bizleri son derece mutlu ediyor. Aşevimizde her gün pişen sıcak yemekleri, hasta, engelli ya da yemek yapamayacak durumda olan hemşerilerimize ulaştırıyoruz" dedi.