Bu haberi şaşırtıcı özelliklere sahip doğal kökenli bir bileşen olan Propolis'e ayırdık. Bugünlerde herkes Propolis'i merak ediyor, sürekli Propolis hakkında sorular geliyor. Propolis genel sağlığımız, bağışıklık sistemimiz ve özellikle ağız sağlığımıza olumlu etkileri olan bir üründür. Onu bu kadar özel yapan şeyin ne olduğunu bilmek istiyorsanız, haberimizi okumaya devam edin.

Propolis, doğal özellikleri ve farmakolojik bileşimi sayesinde antiviral, antibiyotik, analjezik ve antienflamatuar özellikleri ile mükemmel bir doğal besin takviyesidir. Antik çağlarda bilime yön veren Yunan uygarlıkları Propolis'i apseleri tedavi etmek için kullanırken, Asurlular enfeksiyonla savaşma ve iyileşme sürecine yardımcı olmak için yaralara ve tümörlere koyuyorlardı. Mısırlılar ise mumyalamada kullanıyor, binlerce yıl sonra bile mumyalarının bozulmadan iyi durumda kalmasını sağlıyorlardı.

Propolis'in sağlığınız için faydaları

Propolis, arıların kovan duvarlarını kapatmak için kullandığı maddedir, kovanın içinde hastalık yayılmasını önler, içerisinin steril kalmasını sağlar. Bu sayede on binlerce arı, küçücük bir kovanda hasta olmadan hayatını sürdürür. Propolis, reçineli, sarı-kahverengi veya koyu kahverengidir, ağaç ve çiçeklerden elde edilen maddelerden ve arıların öz salgılarından oluşur. Propolis, tıbbi uygulamalar için her zaman değerli bir etken madde olmuştur. İyileştirici özellikleri vücuda aradığı desteği verir, antiviral ve antimikrobiyal özellikleri ile patojen dediğimiz hastalık oluşturucu mikroorganizmaları önler.

Propolis'in içinde vitamin, mineral ve antioksidanlardan oluşan 300’ü aşkın içerik bulunmaktadır. Özellikle fenolik asitler, esterler, flavonoidler, amino asitler, aromatik aldehitler, yağ asitleri, mineral ve vitamin çeşitleri sayesinde Propolis'e doğal antibiyotik demek yanlış olmaz.

Propolis antiseptik özelliğe sahiptir. Tıpkı kovan içinde olduğu gibi vücut içinde de antiseptik özellik gösterebilir. Örneğin boğaz ve ağızda patojen birikimini önler, mukozadaki tahrişin azalmasına, boğaz sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte ağzı ve diş sağlığı üzerinde de benzer etkiler gösterebilir, antimikrobiyal etkisiyle bakterilerin ağızda yayılmasını engellediği için diş çürüklerine karşı etkili olduğu düşünülmekte, son yıllarda özellikle diş macunlarına Propolis eklenmektedir.

Propolis, içerdiği flavonoidler ve kafeik asit nedeniyle güçlü bir antienflamatuar etki sağlar, bu nedenle iltihaplara ve enfeksiyonlara karşı tedavilere yardımcı olabilir. Antienflamatuar etki, iltihaplı bölgedeki şişme (ödem), hassasiyet, ağrı ve ateşin düşürülmesi demektir.

Propolis'in bir özelliği de yara iyileştirici olmasıdır. Yaraların kapanmasında, akne gibi cilt rahatsızlıklarının azalmasında vücuda destek olur.

İçindeki antioksidan ve vitaminlerle vücut direncinin artırılmasına, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine destek olan Propolis özellikle mevsim geçişlerinde vücuda aradığı desteği sağlar.

Mantarlara karşı antifungal özelliğiyle etkili olan Propolis, bu tür cilt rahatsızlıklarında tedaviyi destekleyici olarak alınabilir.