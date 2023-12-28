Hero ile kardiyovasküler lead'lerde yenilikçi çözüm

İNVAMED’in Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen Hero, kardiyovasküler lead’lerde yenilikçi ve etkili çözüm sunuyor.

INVAMED, Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirdiği cihazlarla sağlıkta kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Firma üretilen Hero Lead Çıkarma Sistemi hakkında yaptığı açıklamada, “Kalbimiz, hayatımızın merkezi ve onu korumak bizim sorumluluğumuzda. Yaşlanma, kalp krizi, belirli ilaç kullanımları ve genetik faktörler kalp ritminin düzensizleşmesine sebep olabilir. Kalbin elektrik sistemi, kalbin dakikada kaç kere atacağı, hangi düzende çalışacağına karar verir. Bu sistem sorun yaşadığında kalp pili (pacemaker) ve implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörlerler (ICD) gibi cihazlara ihtiyaç duyulabilir. Bu cihazlar, kalp atışlarını düzenlemek için son derece önemli bir role sahiptir. Bu cihazlar bir puls üretici (jeneratör) ve bir dizi kablodan (pulsu kalbe ileten ve lead olarak adlandırılan) oluşan ana bileşenden oluşur. Kalp pilinde normalden az ya da durmuş olan nabız atışı sağlanırken, ICD’ler ile normal dışı- fazladan atımların durdurulması sağlanır” ifadelerine yer verildi.

Zamanla lead’lerde başlıca enfeksiyon ve kırılma gibi nedenlerle yıpranmalar ve doğru çalışmama durumunun meydana geldiği belirtilen açıklamada, “Bazen bu gibi durumlarda cerrah kırık teli kalbin içinde bırakabilir ve yanına yeni bir tel yerleştirebilir. Fakat alan sınırlamaları nedeniyle bu her zaman mümkün değildir. Bu durumda lead’lerin acil olarak çıkarılması gerekmektedir. İşte tam da bu ihtiyaçları karşılamak için geliştirilen INVAMED Hero, bu alanda öne çıkan bir cihazdır. Her geçen gün daha da gelişen tıbbi cihaz teknolojisi sürekli olarak yenilikçi çözümlerle ilerlemekte ve kardiyak prosedürlerdeki güvenlik ve etkinlik standartlarını yükseltmektedir. Bu bağlamda INVAMED’in ürettiği Hero Lead Çıkarma Sistemi, kardiyak lead’lerin etkin bir şekilde çıkarılması için tasarlanmış yeni nesil bir sistemdir. Bu yenilikçi sistem, esnekliği, kontrolü ve güvenliği bir araya getirerek cerrahlara benzersiz bir çözüm sunmaktadır. Esnek şaftı sayesinde, kalp ile bağlantılı olarak tasarlanmış cerrahi implantların etkili bir şekilde kaldırılması mümkün hale gelmektedir” denildi.

Açıklamada INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve ileri teknoloji, yüksek kalite standartlarına sahip üretim kampüsünde üretilen Hero Lead Çıkarma Sistemi’nin kardiyak cerrahi prosedürlerde cerrahlara daha fazla kontrol ve hassasiyet sağlamak amacıyla üretildiği belirtildi. Bu yenilikçi teknolojinin kardiyoloji alanında önemli bir adım olarak kabul edildiği ve cerrahi prosedürlerin güvenliğini ve etkinliğini artırdığı kaydedildi.