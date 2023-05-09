Hersek Lagünü, Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Avrupalı öğrencileri ağırladı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan ilan edilen Hersek Lagünü, 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü’nde Portekiz, İspanya, Polonya, Sırbistan ve İtalya’dan gelen öğrencileri ağırladı.

Doğal yaşamı koruması adına yapılırken Osman Gazi Köprüsü’ne kavis verdirilen doğa harikası Hersek Lagünü’ne yerli ve yabancı turistlerin ilgilisi her geçen gün devam ediyor. Türkiye’de bugüne kadar gözlemlenen 496 türün 253’ün kayıt altına alındığı Hersek Lagünü, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Altınova Belediyesi’nin koruma çalışmalarıyla kuş tür sayısının her geçen gün arttığı lagünde sürekli kuş sayımları gerçekleştiren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bübül, bu özel günden Avrupa’dan gelen öğrencileri ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü ile bir farkındalık oluşturulmak istendiğini anlatan Bülbül, “Küresel büyük gün olarak geçiyor. Biz de bunu ülkemizde kutluyoruz. Kuş gözlemcileri, doğaseverler olarak. Bir farkındalık oluşturmak, amaç bu. 2006 yılından beri bütün dünyada eş zamanlı olarak kutlanıyor. Şu anda bulunduğumuz yer, gözlem kulesinin en üstü. Biz buradan göçmen kuşları başta leylekler olmak üzere, yırtıcıları, diğer göçmen kuşlara olsun, görebiliyoruz. Zaman zaman küçük orman kartalları, leylekler geçmektedirler” dedi.

Türkiye’deki 496 türü 253’ü lagünde görüldü

Hersek Lagünü’nun metrekareye düşen kuş sayısı ve çeşidi açısından özel bir alan olduğuna vurgu yapan Bülbül, “Yaklaşık su yüzeyi 150 hektar. Diğer sulak alanlara baktığımızda belki Türkiye’deki tüm sulak alanların içinde alan alarak gerilerde duruyor fakat kuş çeşitliliği olarak baktığımızda ilk 15’te yer alıyor. Türkiye’deki 496 tür bugüne kadar gözlemlendi. Bunun 253 türünü biz burada bizzat gördük, kayıt altına aldık. Bu tabi bir sevinç. Bunun nedeni buranın göçmen kuşların yolu üzerinde. En önemli şey de buranın korunması” ifadesini kullandı.

“Çok büyüleyici bir yer burası”

Kardelen Ortaokulu İngilizce öğretmeni Sibel Altınöz, Erasmus Projesi çerçevesinde yurtdışından gelen öğrencileri Yalova’nın doğal güzelliklerini tanıttıklarını söyledi. Bu amaçla Hersek Lagünü’ne geldiklerini dile getiren Altınöz, “Misafirlerimiz Portekiz, İspanya, Polonya, Sırbistan ve İtalya’dan geliyorlar. Öğretmen ve öğrencilerle birlikte Hersek Lagünü’nü ziyarete geldik bugün. Çok beğendim. Yalova’da böyle bir yerin olması çok önemli, yurt dışından gelen misafirlerimiz de çok beğendiler. Diğer arkadaşlarımızı da buraya getirmeyi düşünüyorum. Çok büyüleyici yer burası” diye konuştu.

Öte yandan, büyük merakla Hersek Lagünü ve çevresindeki tesisleri dolaşan yabancı öğrenciler, bölgeye hayran kaldı.

Bülbül, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’a da bölgede yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.