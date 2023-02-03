Hersek Lagünü'nde Dünya Sulak Alanları Günü kutlandı

Yalova’da Dünya Sulak Alanları Günü, Altınova Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi’nde kutlandı.

Lagünde Dünya Sulak Alanlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, DKMP Bölge Müdürlüğünce tedavileri tamamlanan yaralı kuş Yalova Valisi Muammer Erol tarafından doğaya salındı. Etkinlikte düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek, resim sergisi açıldı. Kuş gözlem etkinliği ve uçurtma şenliği ile program tamamlandı.

Engelliye uyumlu tesisi

Hersek Lagününün İstanbul-Bursa ve Kocaeli’ne çok yakın bir konumda olmasının önemli olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Hersek Lagününe ulaşım çok rahat. Bunun avantajlarını da gelen misafirlerimizden görüyoruz. Gölümüz metrekare olarak küçük bir alan. Ancak metrekareye düşen kuş sayısı bakımından Türkiye’deki en fazla yoğun lagüne sahibiz. Tesisimiz tamamen engelliye uyumlu. 6 katlı asansörlü kuş gözlem kulemizi var. Bu kuleye çıktığımızda gölümüzün yüzde 80’i izlenebiliyor. Hersek Lagününde ülkemizdeki kuş türlerinin yarısından fazlasını görme imkânımız var. 250 tür Kuş oteli diye adlandırdığımız lagünümüze gelerek misafirimiz oluyor” diye konuştu.

Hersek Lagününde düzenlenen etkinliğe Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Subaşı Belediye Başkan Vekili Zeki Gürsu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürü Şeref Özgür, Bölge Müdür Yardımcısı Abdulkadir İnci, DKMP Yalova İl Şube Müdürü Nevzat Alğan, protokol üyeleri, davetliler ile öğrenciler katıldı.