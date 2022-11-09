Hersek Lagünü'nde kuğu ve flamingolar aynı karede

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin önemli sulak alanları içinde yer alan Hersek Lagünü’nü ziyaret eden vatandaşlar, kuğu ve flamingoları aynı karede görme fırsatı buluyor.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla mutlak korunması gereken sulak alan olarak ilan edilen Hersek Lagünü, eşşiz güzelliğiyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor. Türkiye’nin metrekareye düşen kuş sayısı bakımından en yoğun sulak alanı olan Hersek Lagünü’nde bugüne kadar toplamda 250’ye yakın kuş türü gözlemlendi. Bu türlerden en çok dikkati çekenler ise danslarıyla ünlü kuğu ve flamingolar oldu. Göçmen kuşları ağırladığı için “Kuş Oteli” olarak da anılan lagünü ziyaret eden vatandaşlar, kuğuları ve flamingoları aynı anda görme fırsatını yaşıyor.