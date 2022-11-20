Hersek Lagünü'nde kuş türü 248'e yükseldi

Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü’nde, son olarak bıyıklı baştankara ve yeşil papağan kuş türleri gözlemlendi. Lagündeki son gözlemlerle tür sayısı 248’e çıktı.

Hersek Lagünü’nde, ana yola yakın sazlıkların arasında bıyıklı baştankara ve sahil bölümü ormanlık alanda ise yeşil papağan gözlemlendi. Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesin korunacak hassas alan olarak da tescil edilen lagünde, kuş türündeki artışla ilgili açıklamalarda bulunan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Her sene bir iki türümüz daha buraya misafir oluyor. Dolayısıyla bu da bizi gerçekten sevindiriyor. Bu sene son bir haftada 2 türümüz daha geldi. Dolayısıyla tür sayımızı 248’e çıktı. Bu çok ciddi bir rakam bizim gölümüz için. Bizi de sevindiriyor açıkçası. Burası artık kuşlarımız için bir konaklama yeri ve vatandaşlarımız için de çok güzel bir kuş cenneti. Benim tabirimle ‘kuş oteli’. Bütün vatandaşlarımızı, özellikle öğrencileri bu kuş türlerini görmeye davet ediyorum. Gölümüzün en renkli simaları da flamingolarımız. Bu sene çok fazla sayıda ve erken geldiler. İnşallah sezon boyunca da burada kalacaklar” dedi.

Lagün avlak alanında turizm destinasyonuna dönüştü

Hersek Lagünü’nde bu yıl 60 bin civarında ziyaretçinin ağırlandığını ifade eden Oral, “Bu alan geçmişte 2004’lerde resmi olarak devletin sunduğu bir avlak yeriydi. O günden bu güne sit alanı ilan edildi. Cumhurbaşkanımız tarafından koruma altına alındı. Şu anda tamamen kuş gözlem alanı. Kuşların bir barınak alanı. Aynı zamanda doğa severlerin gelip güzel bir gün geçireceği bir turizm alanına, doğayla ilgili bir alana döndü” ifadesini kullandı.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise gözlemlenen yeni kuş türleri hakkında bilgi verdi. 246 tür sayısının bıyıklı baştankara ve yeşil papağan ile 248’e yükseldiğini kaydeden Bülbül, “Bıyıklı baştankara gözlemledik. Bu kuş burayı geçit olarak kullanıyor. Birkaç gün kalıp yoluna devam ediyor. Onun ardından aslında bu bölgede bolca bulunan yeşil papağanı gözlemledik. Yeşil papağanlar bir tır kasasından yıllar önce dökülüp İstanbul’a yayılıyor. Oradan da 30-40 yıldır üremeye de başlıyorlar. Daha önce burada sesini duymuş fakat kendisini görmemiştik. İlk defa gördük. O türle de 248 tür olduk. Bu sayı da Türkiye’deki türlerin yarısı. Bugün yaptığım gözlemde bine yakın flamingo alanda bulunuyor” diye konuştu.