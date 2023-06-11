Hersek Lagünü'nde sığırcık kuşu yavrularını beslerken görüntülendi

Türkiye’de bugüne kadar gözlemlenen 496 kuş türünden 253’ünün kayıt altına alındığı Hersek Lagünü’nde sığırcık kuşlarının yavrularını besleme anı görüntülendi.

Yalova’nın Altınova ilçesine bulunan Hersek Lagünü, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla mutlak korunması gereken sulak alanlar içinde yer alan lagünde bulunan kuş gözlem kulesinin güvenlik binasına bir sığırcık yuva yaptı. Sığırcığın yavrularını besleme anları ise Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül tarafından anbean görüntülendi. Binaya ayrıca serçe ve kırlangıcın da yuva yaptığı görüldü.