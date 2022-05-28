'Hevesleri kursağında kalacak'

İstanbul'un fethinin 569. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'İstanbul 569 yıl önce huzuru bulmuş, dirliğe kavuşmuş, güvene ulaşmış, rahmetle bereketlenmiş ve hak ettiği ellerde yükselmiştir. İstanbul'un 'Konstantinopolis' olmasını hedefleyenler, bunu projelendirenler başaramayacak ve hevesleri mutlaka kursaklarında kalacaktır.' dedi.

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  • 28.05.2022 23:50
  • Güncelleme: 28.05.2022 23:51
'Hevesleri kursağında kalacak'
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul’un fethinin 569. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’un fethi; yankıları hala devam eden, tesirleri hala hissedilen büyük bir zafer, büyük bir başarıdır. Türk milleti 569 yıl önce, büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet Han liderliğinde çağ açıp çağ kapatmış, dünya tarihinin akış ve yönünü değiştirmiştir. Fetih; insanlığa yeni ufuklar açmış,  küresel dengeleri değiştirmiş, siyasi ve coğrafi tasavvurları etkilemiş, aynı zamanda Türk milletine yeni sorumluluklar yüklemiştir. Çünkü aziz milletimiz fetihle birlikte beşeriyetin tahtına çıkmış, kültürleri, inançları, ülkeleri, medeniyetleri ve milletleri hakimiyet havzasına teker teker dahil etmiştir. İstanbul’un fethi; disiplinli bir hazırlığın, teferruatlı bir planın, zamanın fevkinde bir teknik donanımın, hepsinden de mühimi inanmışlığın, imanın ve başarma azminin bir ürünüdür. İstanbul’u kuşatan hisarlar fethin işareti, dökülen toplar fethin habercisi, verilen emekler, edilen dualar ve çekilen çileler ise fethin harcıdır. Fetih, Bizans’ın köhnemiş bünyesini, kararmış aklını ve kaskatı kesilmiş vicdanını surlarla birlikte devirmiş; bunun yerine Türk milletinin hoşgörüsünü, asaletini, herkesi kavrayan adaletini ikame etmiştir.

İstanbul 569 yıl önce huzuru bulmuş, dirliğe kavuşmuş, güvene ulaşmış, rahmetle bereketlenmiş ve hak ettiği ellerde yükselmiştir. Geride kalan onca asra rağmen, İstanbul’un fethi bazı mihrak ve çevreler tarafından hazmedilebilmiş, sindirilebilmiş ve kabullenilebilmiş değildir. İstanbul’un dünyanın en büyük Türk kenti olmasından rahatsız olanlar, Bizans hayaletinden medet ummakta, Haçlı kalıntılarından çare beklemektedir. İstanbul’un ‘Konstantinopolis’ olmasını hedefleyenler, bunu projelendirenler başaramayacak ve hevesleri mutlaka kursaklarında kalacaktır.

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Bu düşüncelerle, İstanbul’u bir Türk-İslam kenti yapan büyük hünkarımız Fatih Sultan Mehmet’e, fetihte yer alan muhterem ceddimize ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, hepsini şükran ve minnetle yâd ediyorum.”
 

SHA Editör
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