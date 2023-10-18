Heybeliada'da 'atlara işkence' iddiası hayvanseverleri harekete geçirdi
Heybeliada'da atlara işkence yapıldığı iddiası hayvanseverleri harekete geçirdi. Büyükada'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İspark At Ahırlarına giden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Heybeliada’da atlara işkence yapıldığı iddiası hayvanseverleri harekete geçirdi. Büyükada’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İspark At Ahırlarına giden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Heybeliada’da atlara işkence yapıldığı iddia üzerine hayvanseverleri harekete geçti. Büyükada’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İspark At Ahırlarına giden hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Yaralı atları gören bir hayvansever ise fenalaştı.