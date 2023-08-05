Heybeliada'da havai hatlarda çıkan yangın ağaçlara sıçradı

Heybeliada'da havai hatlarda çıkan yangın, hattın yakınındaki ağaçlara ve bir büfeye sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Heybeliada'da havai hatlarda çıkan yangın ağaçlara sıçradı
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Heybeliada’da havai hatlarda çıkan yangın, hattın yakınındaki ağaçlara ve bir büfeye sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Heybeliada’da saat 09.30 sıralarında havai hatlarda yangın çıktı. Havai hatlardan çıkan alevler hattın yakınındaki ağaçlara ve bir büfeye de sıçradı. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.