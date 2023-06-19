Heybeliada'da restoranlara sıkı denetim

Adalar’da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren işletmelerde kaçak alkol ve gıda denetimi yapılıyor.

Bu çerçevede, Heybeliada’da Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan önderliğinde yapılan denetimlere, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr. Feramis Çiftçi gözetiminde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İBB Zabıta ve Adalar Belediyesi Zabıta ekipleri, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Gıda güvenilirliği politikası çerçevesinde gıda güvenilirliğini sağlamak, halkın sağlığını ve menfaatlerini korumak amacıyla Alkol Satış Belgesi (TAPDK) ve gıda satış izin belgeleri denetlendi. Alkollü içecek perakende satış yerleri, alkol sunumu yapan işletmeler ile toplu tüketim yerlerinin denetimlerinde alkol ürünleri ve gıdalar tek tek denetlendi.

Denetimlerde; sahte ve kaçak alkolün yanı sıra özellikle ürünlerin muhafaza şartları, işletme ve personel hijyeni konuları ön planda olmak üzere gıda kontrolü de yapıldı.

İşletmelerin kapalı alanlarında sigara içirilmemesi konusunda ve nargile sunumu yapılmaması konusunda işletmelere mevzuatlar bildirilerek gerekli uyarılar yapıldı.

Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden işletmelere gerekli yasal işlemler uygulandı.

Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalar bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.