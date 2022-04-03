Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

Bolu'da, dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar devam ederken, heyelan sonrası bölgenin durumu havadan görüntülendi.

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  • 03.04.2022 08:30
  • Güncelleme: 03.04.2022 10:16
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Bolu’da, dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde çalışmalar devam ederken, heyelan sonrası bölgenin durumu havadan görüntülendi.

Olay, dün saat 19.50 sıralarında Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da yoğun kar yağışı sonrasında karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen karayolları ve polis ekipleri toprak altında kalan araç yada canlı olup olmadığını tespit ettikten sonra temizleme çalışmaları başlatıldı. TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan araçlar ise, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Kavşağı’ndan D100 Karayolu’na yönlendiriliyor.

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Sabahın erken saatlerinde yol temizleme çalışmaları ve heyelanın yaşandığı bölgede incelemelere yeniden başlandı. Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelen heyelanın boyutu havadan görüntülendi.

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