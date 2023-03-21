Heyelan sebebiyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan mahalle yolu, yapılan çalışmalar neticesinde tekrar ulaşıma açıldı.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan mahalle yolu, yapılan çalışmalar neticesinde tekrar ulaşıma açıldı.
Dün gece saatlerinde yağışın etkisiyle birlikte Dikmen Mahallesi yolunda heyelan meydana gelmişti. Armağanlar mevkiinde meydana gelen heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapanmıştı. Kapanan mahalle yolunda belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Düşen parçaların temizlendiği bölgede yol ulaşıma tekrar açıldı.