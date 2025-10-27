Heykel'de meydan kadınların

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Meydan Kadınların’ sloganıyla hayata geçirdiği dayanışma pazarı, bu kez Heykel Orhangazi Parkı’nda kuruldu. Kadınların el emeği ürünleri ve yöresel lezzetleri Bursalılarla buluşturduğu etkinlik, hem göze hem damağa hitap etti.

’Geçinen ve Gülümseyen Bursa’ hedefiyle üreten kadınları her zaman destekleyen Büyükşehir Belediyesi, ‘Meydan Kadınların’ projesiyle kadın emeğini görünür kılmaya ve ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda başlatılan projenin üçüncü durağı, Heykel Orhangazi Parkı oldu. Kurulan el emeği pazarında birçok farklı el sanatı ürünü ve yerel tatlar stantlarda yerini alırken, Orhangazi Parkı, Bursalılarla dolup taştı.

"Meydan Kadınların"

Bu tür etkinliklerin kadınların ekonomiye katılımı ve çalışmalarının tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan dernek ve kooperatif temsilcileri, kadınlara her alanda ve her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti. Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu da Büyükşehir Belediyesi’nin 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında alanda yerini aldı. Tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan genç sağlıkçılar, bilgilendirme yaparak meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe renkli kurdele dağıttı. Meydan Kadınların Projesi, kentin farklı noktalarında Bursalılarla buluşmaya devam edecek.