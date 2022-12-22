Heykeltıraş Bülent Ene'nin özel çalışmaları bu sergide

Nilüfer Belediyesi Galeri N, Bursalı heykel sanatçısı Bülent Ene’nin kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Ene’nin bireyin iç dünyasındaki dönüşümleri yansıttığı çalışmalarının yer aldığı sergi, 17 Ocak tarihine kadar izlenime açık kalacak.

Bursa’daki atölyesinde 30 yıldır eserler üreten heykel sanatçısı Bülent Ene, çalışmalarının bir bölümünü Nilüfer Belediyesi Galeri N’de açtığı kişisel sergisinde izlenime sundu. Kentin dört bir yanını süsleyen “Umut ve Savaşım”, “Gazeteciler” ve “Kılıç Kalkan Heykeli” gibi anlamlı eserleri Bursa’ya kazandıran heykeltıraş Bülent Ene, son dönem çalışmalarını da Galeri N’deki sergide buluşturdu.

Ene, karma teknikle yaptığı çalışmalarında bireyin iç dünyasındaki dönüşümleri, aynı formda, renk ve doku farklılıklarıyla sunuyor.

Bülent Ene’nin kişisel sergisi, 17 Ocak 2023 tarihine kadar Galeri N’de izlenime açık kalacak.