HGS'ye geçişte son 2 gün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprülerde OGS döneminin 31 Mart'ta sona erdiğine dikkati çekti. Bakanlık HGS'ye geçiş işlemlerinin tamamlanmasına 2 gün kaldığı konusunda vatandaşları uyardı.

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  • 29.03.2022 16:15
  • Güncelleme: 29.03.2022 20:10
HGS'ye geçişte son 2 gün
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprülerde OGS döneminin 31 Mart’ta sona erdiğine dikkati çekti. Bakanlık HGS’ye geçiş işlemlerinin tamamlanmasına 2 gün kaldığı konusunda vatandaşları uyardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de Otomatik Geçiş (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi bulunduğu anımsatıldı. Zaman zaman bu durumun gişelerde karışıklığa neden olduğu vurgulanan açıklamada, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin arttırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart’tan itibaren OGS sisteminin kaldırılacağı belirtildi.

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OGS’den HGS’ye geçiş oranı yüzde 70’i aştı

HGS’ye geçişte son 2 gün olduğuna işaret edilen açıklamada, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verileceği ve hesaplarının da HGS’ye dönüştürüleceğinin altı çizildi. OGS’den HGS geçiş oranının yüzde 70’i aştığı duyurulan açıklamada, vatandaşların HGS’ye ilgi gösterdiği, bankalarda da yeterli miktarda HGS etiketinin bulunduğuna dikkat çekildi.

HGS etiketini ücretsiz almak için takip edilmesi gereken adımları

Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceğini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlar da şöyle sıralandı:

“OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart’tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS’nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart’a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir.”

SHA-Y
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