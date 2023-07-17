Hibe edilen ekipmanların denetimi yapıldı

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği yatırımlarının desteklenmesi amacıyla dağıtımı yapılan ekipmanların kontrollerini gerçekleştirildi.

2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar açıklanmıştı. Bu çerçevede Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülmekte olan Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının desteklenmesi amacıyla dağıtımı yapılan yüzde 50 hibeden faydalandırılan üreticilerin makine, ekipman ve kovan kontrollerini gerçekleştirdi.