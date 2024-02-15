Hiçbir vatandaşın dolandırıcılık mağduru olmaması için çalışıyorlar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri sahaya çıktı.

Hiçbir vatandaşın dolandırıcılık mağduru olmaması için çalışıyorlar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri sahaya çıktı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri ‘Dolandırıcılık ve Bilişim Yoluyla Hırsızlık’ olaylarının önlenmesine yönelik ‘Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın’ ve ‘Önlemini Al’ projelerini halkla buluşturdu. Pazaryerleri, işyerleri, bankalar ve fabrikalarda vatandaşlarla buluşarak projeleri aktaran polis ekipleri mücadelelerine devam ettiklerini belirtti.

MDK
MDK
MDK
MDK