Hidayet Türkoğlu: 'Artık hedefimiz altın madalyayı ülkemize getirmektir'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı (EuroBasket 2025) ikincilikle tamamlamasıyla ilgili, "Artık hedefimiz altın madalyayı ülkemize getirmektir" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde kaybetti ve gümüş madalya kazandı. Şampiyonanın ardından milliler yurda döndü. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Havalimanı VIP Terminali’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın uzun yıllar sonra önemli bir başarıya imza attığını belirten Türkoğlu, "Finalde şampiyonluğu kıl payı kaçırdıkları için bundan sonraki beklentiler de hep bu seviye olacaktır. Bu anlamda ben ekibime sonuna kadar inanıyorum. Bu çocuklar yaz kampından itibaren son maça kadar çok büyük özveriyle, çok güzel takım havasıyla bu noktalara geldiler. Hepsi her şeyi hak ediyor. Ülkemizde basketbolu tekrar gurur duyulmasını sağlayan sporcular oldular. Bizler yönetici olarak bu başarının bir parçası olduğumuz için şanslı hissediyoruz. Başta hocamız, hedefleri her zaman yüksek olan, bunun için de her şeyi yapan Ergin hocaya. Daha sonra ona inanan sporculara, bütün teknik ekibe, bu süreçte fedakarlık yaparak sakat sakat oynayan kaptanımız Cedi Osman’a. Genç yaşında küçük çocuklara da ilham olacak, başarısıyla gerek NBA’de, gerekse bu turnuvada Alperen’e. Takımın bir parçası olarak bu başarıda emekleri olan bütün sporcularımıza, teknik ekibe ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Bu başarı tamamen onlarındır. Bizler bu başarının bir parçası olabildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Şu an herkes üzüntülü gözükebilir ama bu şampiyonluğu son anda kaybetmenin üzüntüsüdür. Uzun yıllar sonra gelen ikincilikte bu takımın gurur duyulması gereken bir başarısıdır. Sporcularımız için de başka bir hedef doğmuştur. Altın madalyayı ülkemize getirmektir. Dünya şampiyonasına katılmak için oynayacağımız eleme maçları Kasım’da başlıyor. Aynı düşünce ve daha da özgüvenli bu maçlara hazırlanıp ilk hedefimiz bu takımı dünya şampiyonasına götürmek. Sonrasında bu başarının aynısının Dünya Şampiyonası’nda geleceğine inanıyorum. Bize inanan herkese buradan tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.