Hidayet Türkoğlu: 'İnşallah yarından başlayıp bütün maçları kazanacağımız bir süreç olur'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul’da düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası öncesinde yaptığı açıklamada, “Olimpiyat ön elemeleri bizim için iyi bir fırsat. İnşallah yarından itibaren başlayıp bütün maçları kazanacağımız bir süreçle karşı karşıya oluruz ve olimpiyatlara gitmek için bir fırsat elde ederiz” dedi.

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası, 12-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliğinde organize edilecek. Turnuvada C Grubu’nda yer alan Türkiye, grup müsabakalarında İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

C Grubu’ndaki ilk maçını yarın İzlanda ile oynayacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, organizasyon öncesi açıklamalarda bulundu. 12 Dev Adam’ın çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğine değinen TBF Başkanı Türkoğlu, “Ekibimiz güzel bir kamp süreci geçiriyor. Son iki maçımızı da gerçekten iyi oynadıklarını düşünüyorum. Form grafikleri yükselen ekibimiz var. Maalesef bu seneki dünya şampiyonasına katılamıyoruz ama her zaman başka fırsatlar doğuyor. Olimpiyat ön elemeleri de bizim için iyi bir fırsat. İnşallah yarından itibaren başlayıp bütün maçları kazanacağımız bir süreçle karşı karşıya oluruz ve olimpiyatlara gitmek için bir fırsat elde ederiz. Heyecanlıyız. İnşallah da yarın burada halkımız daha önce de olduğu gibi milli takımımızı yalnız bırakmayacaktır. Şimdiden, gerek buraya gelen gerekse televizyon başında milli takımımızın başarısı için dualarını eksik etmeyecek bütün halkımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Dediğim gibi inşallah yarından başlayıp bütün maçları kazanacağımız bir süreç olur diye umut ediyoruz” dedi.

“Önemli olan bizlerin neler yapacağı ve sahada nasıl performans göstereceğidir”

Turnuvadaki her takımın çok güçlü olduğunun altını çizen Türkoğlu, “Her maç baktığınız zaman hiçbir takımı küçümseyecek durumda değiliz. Çünkü bizler gibi diğer takımlar da olimpiyatlara gidebilmek için bu fırsatı kazanmak isteyeceklerdir. O yüzden gerek hazırlık şekilleri, gerekse arkadaşlarımızın maçların ne kadar anlamlı olduğunun bilincindedir. Her takımın bizler kadar şansı vardır. Önemli olan bizlerin neler yapacağı ve sahada nasıl performans göstereceğidir. İnanıyorum ki arkadaşlarımız onun bilincindedirler. Bizden basketbol olarak daha geride olan ülkeler var ama sahaya çıktığınız zaman o her zaman değişen süreçle daha önce karşılaştık. O yüzden arkadaşlarımız, ne amaçla oynadıklarının bilincindeler. İnanıyorum ki yarından başlayıp son maça kadar bu işin ciddiyetini sahaya yansıtıp, inşallah bu organizasyonu birincilikle noktalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası kapsamında belirlenen 8 ülke iki ayrı dört takımlı grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri’ne katılacak.