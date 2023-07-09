Hijyen ürünlerinde vergi yüzde 20'ye çıktı, vatandaşlar marketlere akın etti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla daha önce yüzde 8 KDV uygulanan hijyen ürünlerinde vergi oranı yüzde 20'lik dilime çıktı. Bu artışın ardından vatandaşlar soluğu marketlerde aldı.

Hijyen ürünlerinde vergi yüzde 20'ye çıktı, vatandaşlar marketlere akın etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla daha önce yüzde 8’lik Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, sabun tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi hijyen ürünlerine vergi oranı yüzde 20’lik dilime girdi. Bu maddede yer alan diş fırçası ve macunu, diş iplikleri düşük KDV diliminde bırakıldı. Karar yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.