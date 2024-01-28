Hilal Öztürk'ten altın madalya
Portekiz Judo Grand Prix'de kadınlar +78 kiloda milli judocu Hilal Öztürk, altın madalya kazandı.
Portekiz Judo Grand Prix’de kadınlar +78 kiloda milli judocu Hilal Öztürk, altın madalya kazandı.
Lizbon’da düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na puan veren Portekiz Judo Grand Prix’de kadınlar +78 kiloda Türkiye’yi temsil eden judocu Hilal Öztürk, finalde Japon rakibi Miki Mukunoki ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir maç çıkaran Öztürk, altın madalyanın sahibi oldu.