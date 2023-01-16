Hint gübresini Dünya ülkelerine, BigBag devi Türk markası taşıyacak

Dünyanın en büyük BigBag üreticilerinden biri olan İşbir Sentetik, Hindistan gübresini dünya ülkelerine taşımak için kollarını sıvadı. İşbir Sentetik, artan talebi karşılayabilmek için Hindistan’daki BigBag üretim tesisinde yeni üretim bantlarını devreye soktu. Başta Fransa olmak üzere dünyanın belirli noktalarında yeni satış ofisleri de açılacak. İşbir Sentetik ayrıca, Hindistan’ın iç pazarındaki gübre dağıtımında da yer alacak.

İklim değişikliği, Covid-19 salgını ve ardından patlak veren Rusya- Ukrayna savaşı, gıda arz ve güvenliği küresel ölçekte tehdit etmeye devam ediyor. Gıda fiyatlarındaki artışa karşın bütün ülkeler çözüm arayışında. Gübre ise yeterli gıda üretiminin ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle pek çok ülke, çiftçilerini korumak ve tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak adına gübre fiyatlarını kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Kısa bir süre önce Endonezya’daki G20 Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Gıda ve Enerji Güvenliği oturumunda konuşan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünya genelinde gübre kıtlığının gelecekte gıda krizini pekiştireceğine işaret ederek gübre ve tahıl zinciri tedarikinin sürdürülebilirliği için liderleri anlaşmaya davet etti.

Hindistan aynı zamanda dünyanın en büyük gübre üreticilerinin biri. Özellikle gıda krizinin ardından Hindistan’ın gübresi bütün dünyada daha çok talep görmeye başladı. Hindistan’nın gübresinin dünya ülkelerine ulaştırılmasını ise Türk şirketi İşbir Sentetik üstlenecek.

Dünyanın en büyük BigBag üreticilerinden biri olan İşbir Sentetik, Hindistan gübresini dünya ülkelerine taşımak için harekete geçti.

İşbir Sentetik, artan talebi karşılayabilmek için Hindistan’daki BigBag üretim tesisinde yeni üretim bantlarını devreye soktu. Başta Fransa olmak üzere dünyanın belirli noktalarında yeni satış ofisleri de açılacak. İşbir Sentetik ayrıca, Hindistan’ın iç pazarındaki gübre dağıtımında da yer alacak.

Böylece Hindistan’da son dönemde artış gösteren gübre üretimi, İşbir Sentetik tarafından üretilen BigBag’lar ile dünyanın pek çok noktasına ulaştırılacak. Bu vesileyle tarım üretimine önemli bir katkı sunularak açlık ve gıda kriziyle mücadeleye küresel çapta katkı verilecek.

İşbir sentetik, dünyanın en büyük BigBag üreticilerinden biri

Kendi alanında pek çok ilke imza atan İşbir Sentetik, dünyanın en büyük BigBag üreticilerinden biri haline geldi. İşbir Sentetik’in üretim tesisi 150 bin metrekare kapalı alana sahip. Fabrika büyüklük ve kapasite olarak Türkiye’de ve Avrupa’daki en büyük üretim tesisi olma özelliğini taşıyor.

İşbir Sentetik, Türkiye’de 60 bin ton olan yıllık üretim kapasitesine ilave olarak 2017 yılında Hindistan’da açılan BigBag fabrikasını da ekledi. Şirket dünya çapında büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Metin Gültepe, son dönemde doğal gaz fiyatlarının Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyelere gerilemesiyle gübre üretiminde genel bir artış yaşandığına dikkat çekti. Gültepe, “İşbir Sentetik olarak, Hindistan’da yer alan fabrikamızda ürettiğimiz Big Bag’lar ile Hindistan’ın gübresini dünyanın her yerine taşımayı hedefliyoruz” dedi.

BigBag nedir

BigBag; toz ve taneli ürünlerin ambalajlama, taşıma ve depolama yapılabilmesi için Polipropilen (PP) iplerin dokunması ile oluşturulmuş kumaşlardan üretilen, 200 kg ile 2 bin kg arasında taşıma yapılmasına imkan sağlayan büyük ambalaj paketleridir. BigBag’lar, beyaz eşyadan, çimentoya birçok sanayi ürününün paketlenip güvenli taşınmasında kullanılmaktadır. BigBag’lar ile ürünlerin stoklanması ve geri dönüşümü oldukça kolay ve ekonomiktir.