Hirfanlı Barajı'na düşen vatandaşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Hirfanlı Barajı'nda sabah saatlerinde bir kişi, eşiyle birlikte balık ağı toplamaya çıktığı sırada dengesini kaybederek kayıktan suya düştü. Vatandaşın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hirfanlı Barajı’nda sabah saatlerinde bir kişi, eşiyle birlikte balık ağı toplamaya çıktığı sırada dengesini kaybederek kayıktan suya düştü. Vatandaşın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hirfanli Barajı’nda sabah 07.00 sularında R.Ş. (63) adlı vatandaş eşi ile birlikte balık ağı toplamaya çıktı. Olay esnasında dengesini kaybedip suya düşen vatandaşın, yaklaşık 3 saattir suyun içerisinde bulunduğu bilgisi verildi.