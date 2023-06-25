Hirfanlı Barajı'na düşen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Hirfanli Barajı'nda sabah 07.00 sularında Ramazan Ş. (63) adlı vatandaş, eşi ile birlikte balık ağı toplamaya çıktı. Dengesini kaybedip suya düşen yaşlı adamın arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı.
Hirfanli Barajı’nda sabah 07.00 sularında Ramazan Ş. (63) adlı vatandaş, eşi ile birlikte balık ağı toplamaya çıktı. Dengesini kaybedip suya düşen yaşlı adamın arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı.
Hirfanlı Barajı’nda sabah saatlerinde Ramazan Ş. (63) eşiyle birlikte balık ağı toplamaya çıktığı sırada dengesini kaybederek kayıktan suya düştü. Arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, yaşlı adamın cansız bedeni sudan çıkartıldı. Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine götürülen maktulün cansız bedeninin Ankara Adlı Tıp Kurumuna gönderilip gönderilmeyeceğine savcı karar verecek.