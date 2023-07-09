Hırsıza meydan dayağı kamerada

Bursa’da bir evde hırsızlık yapmaya çalışırken yakalanan şahıs, mahalleliden meydan dayağı yedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı linç edilmekten kurtarıp, gözaltına alınırken, o anlar kameralara yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde bir eve hırsızlık yapmak için giren şüpheli mahalleli tarafından fark edildi. Bir araya gelen vatandaşlar araya aldıkları hırsıza meydan dayağı attı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı linç edilmekten kurtarıp, gözaltına aldı. O anlar vatandaşların amatör kamerasına yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.