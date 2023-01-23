Hırsızlar bu kez baltayı taşa vurdu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde eşya taşırken devriye ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan 2 şahsın hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada da daha önce başka bir evden çaldıkları elektrikli piyano ve araç yıkama makinesi ele geçirildi. Baltayı taşa vuran 2 hırsız, 3 ayrı hırsızlık suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri eşya taşıyan M.B. ve M.Y. isimli şahısların durumundan şüphelendi. Durdurulan iki şahıs, polis ekiplerinin sorduğu sorulara da çelişkili cevaplar verdi. Şüphelilerin taşıdıkları eşyaları yakınlarda bulunan bir iş yerinden çaldıkları ortaya çıktı. Şahısların ikametinde de arama yapıldı. Şahısların evinde bulunan elektrikli piyanoyu ise 30 Aralık’ta başka bir evden çaldıkları tespit edildi. Öte yandan şüpheliler, evde bulunan araç yıkama makinesini de çaldıklarını itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan M.B. ve M.Y., çıkarıldıkları mahkemece 3 ayrı hırsızlık suçundan tutuklandı.