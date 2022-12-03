Hırsızlar bu kez de toplu konutların mazgallarını çaldılar

Bursa’nın Orhaneli İlçesinde yapımı yeni tamamlanan toplu konutların yağmur suyunu tahliye etmek için kurulan mazgallarını gözüne kestiren hırsızlar, 6 adet demiri çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler; hırsızların geride bıraktıkları çukurların etrafını kapatarak tedbir alırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Bursa’nın Orhaneli İlçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde yapımı yeni tamamlanan toplu konutlarda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde kimliği belirsiz şüpheliler, yağmur suyunu tahliye edilmesi için kurulan hatların mazgallarını gözüne kestirdiler. 6 mazgalı çalan hırsızlar, kendilerini gören bina sakinlerini fark edince mazgallarla birlikte hızla olay yerinden kaçtılar. Bina sakinleri ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, geride kalan çukurların etrafına şerit çekerek muhtemel bir kaza yaşanmaması için tedbir alırken, belediye ekipleri ise yeni mazgalları tahliye hatlarına yerleştirdi.

Polis ekipleri, mazgal hırsızlarının yakalanması için çalışma başlattı