Hırsızlık çetesine operasyon: 5 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Altıeylül, Karesi, Susurluk, Bandırma ve Gönen ilçelerinde, kablo hırsızlığı suçunu örgütlü olarak işleyen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, son dönemlerde artış gösteren enerji ve nakil hatlarında hırsızlık olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Karesi, Susurluk, Bandırma ve Gönen ilçelerinde kablo hırsızlığı suçunu örgütlü olarak işleyen şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla beş adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde; 1 adet tabanca, 500 metre bakır kablo, 4 adet sahte plaka, 1 adet demir kesme makası, 2 adet demir testeresi ile hırsızlık esnasında kullanılan maske ve eldivenler ele geçirildi. Olaya karışan 5 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon neticesinde bölgede meydana gelen 9 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak, gözaltına alınan 5 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.