Hırsızlık için girdiği binada kapıları yokladı, açamayınca koridora tuvaletini yaptı

Esenyurt’ta bir şahıs, tanımadığı insanların evlerine girmeye çalıştı. Uzun süre kapıyı açmaya çalışan adam başarısız olduğunda ise koridora tuvaletini yaparak kaçtı. Yaşanan o anlar ise binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün İstanbul Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs, hırsızlık için dairelere girmeye çalıştı. Uzun süre bir evin kapısını açmak için çabalayan adam, açamadığını fark edince pes etti. Ardından ise ışığın kararmasını fırsat bilen şahıs, koridora tuvaletini yapmaya başladı. Bir süre sonra işini bitiren şahıs hızla binadan çıkarken, eve gelen aile bireyleri etrafın ıslanmış olduğunu gördü. Güvenlik kamerasından o anları izleyen vatandaşlar ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.