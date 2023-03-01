Hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
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Kocaeli’de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.İ. (26) ile 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.G.B. yakalandı. İfadeleri alınan hükümlüler, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.