Hırsızlık suçundan aranıyordu, yakalandı
Kocaeli'de hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kocaeli’de "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan F.K. (20), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. F.K., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.