Hırsızlık suçundan yakalandı, kucağında bebekle adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde girdikleri evde 76 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kadın şüphelinin kucağında bebekle adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık suçundan yakalandı, kucağında bebekle adliyeye sevk edildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde girdikleri evde 76 bin TL’lik ziynet eşyası çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kadın şüphelinin kucağında bebekle adliyeye sevk edildi.

22 Temmuz tarihinde Çayırova ilçesinde bir evde 76 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Ziynet eşyalarının çalındığını fark eden ev sahibi şikayetçi oldu. Olaya ilişkin inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.T., Z.G. (suça sürüklenen çocuk), Y.G. ve H.B. isimli şüphelileri İstanbul’da operasyonla yakalandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Kadın şüphelinin kucağında bebek dikkat çekti. M.T., Y.G. ve H.B. tutuklanırken, Z.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.