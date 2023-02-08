Hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri ve Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Dibeklikıraç mevkiinde M.B. isimli şahsın serasındaki evinden gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, 1 adet çapa motoru, 1 adet matkap, 1 adet spiral makinesi ve 50 metre bakır kablo çalındığı tespit edilen eve, hırsızlık amacıyla H.K. ve H.A. isimli şüphelilerin girdiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi neticesinde şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri, tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.