Hırsızlık yapanlar şiddet uygulayıp ölüme terk etti... Belediye sahip çıktı

Bursa’da hurda ve geri dönüşüm malzemesi çalanların polisi görünce terk ettiği yaralı ata belediye ekipleri sahip çıktı. Yaralarına merhem sürülen ’Beyaz inci’, tedavisinin ardından sahiplendirilecek.

Bursa’da geceleri atla hurda toplayan kişilerin hırsızlık yaptığı iddiası ile polis ekipleri harekete geçti. İhbarın yapıldığı Alaaddinbey Mahallesine gelen polis ekipleri, yaralı halde terk edilmiş atı buldu. At arabasındaki hurda demirlere el konulurken, yaralı ata ise Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sahip çıktı. Çektiği yük sebebiyle göğsünde yaralar oluşan at, Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde Veteriner Hekim Dr. Ayşe Yazıcı tarafından kontrol edildi. Yaraları temizlenen ata merhem sürüldükten sonra genel bakımı da yapıldı.

Atın maruz kaldığı muamelenin hiç doğru olmadığını ifade eden Yazıcı, “Maalesef şiddet görmüş olan bir atımız var. Çok ağır yük taşıdığı için göğüs bölgesinde ciddi yaralar oluşmuş. Yaralarını temizledik. Şükürler olsun ki, dikişlik bir durumu yok. Takibini yapacağız. Genel durumu hiç iyi değil. İnanılmaz mutsuz bir halde. Nalları çok kötü halde. Asfaltta kaymasın diye lastik çakmışlar. Onlar ayaklardaki rahatsızlığı arttırmış vaziyette. Bakımın ardından, at çiftliğine göndeceğiz. Orada ömrünün sonuna kadar daha mutlu yaşayacağına inanıyorum” dedi.

Şehir merkezinde atların halen böyle işlerde kullanılıyor olmasının üzüntü verici olduğunu belirten Yazıcı, “Geri dönüşüm malzemelerinin artık atlarla toplanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Belediyeler zaten bu sistemi kurmuş durumda. Neden bu atlar sokaklarda anlamış değilim. Bir hekim olarak bizleri bu durum çok üzüyor. Atımız mutsuz gibi görünse de, genel durumu toparladıktan sonra inci gibi parlayacağını düşünüyorum. Beslenme ve iyi bir bakımdan sonra ‘Beyaz İnci’nin güzel bir şekilde karşımıza çıkacağını biliyorum” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde ender rastlanan bir durumla karşı karşıya olduklarının belirten Yazıcı, “Genellikle burada, kedi ve köpek bakımı ve barınmalarını sağlıyoruz. Ama uzmanlık alanlarının içerisinde atlar da var. Rehabilitasyonunu sağlayacağımız bir alanımız yok. Ama bu konuda bazı çiftlikleri kullanıyoruz. Oradaki diğer atlarla birlikte keyifli günler geçireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.