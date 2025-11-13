Hırsızlıktan 45 ayrı suç kaydı olan şüpheli oto hırsızlığından tutuklandı

Çanakkale’de iki farklı araçta oto hırsızlığı ve mala zarar verme suçundan yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 45 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Çanakkale’de 8-9 Kasım tarihlerinde iki araç camlarının kırılmasıyla ‘otodan hırsızlık-mala zarar verme’ olayları yaşandı. Müştekiler B.C ve F.A.D’nın 2 Laptop, 2 Laptop Çantası, bir markaya ait çanta ve cüzdan ile 3 bin TL nakit para çalındı.

Hırsızlık olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 45 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan L.B. çalmış olduğu hırsızlık eşyalarını kargo ile göndermek üzere iken yakalandı. Hırsızlık konusu eşyalar müştekilere teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.