Hırsızlıktan yakalandı, kasten öldürmeden suç kaydı çıktı: Hırsızlık anı kamerada

Kağıthane’de arka camını kırdığı araçtan 15 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayarı çalan hırsız hızla oradan uzaklaştı. Bir sürücü tarafından görüntülen hırsızlık şüphelisi, Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. "Kasten Öldürme” suçu başta olmak üzere 8 farklı suçtan 13 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Olay Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Eskibüyükdere Caddesi’nde ilçesinde 13 Aralık’ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Akşam saatlerinde harekete geçen hırsız, park halindeki araçlara bakarak değerli eşyalar aradı. Bir aracın arka camını kıran hırsız, 15 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayarı çaldı. Ardından araçtan çıkan hırsız, hızla oradan uzaklaştı. Bu anlar ise farklı bir aracın sürücü tarafından görüntülendi. İhbar üzerine hırsızı yakalamak için çalışma başlatan Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görüntüleri inceledi. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından hırsızlık olayını V.K. (42) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs olaydan kısa süre sonra Sultan Selim Caddesi üzerinde çaldığı dizüstü bilgisayarla beraber yakalanarak gözaltına alındı. “Kasten Öldürme” suçu başta olmak üzere 8 farklı suçtan 13 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, “Otodan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi.